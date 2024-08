La paura lo sbarco e la rinascita Massa il docufilm ’narrato’ dai migranti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – Idex vuole diventare un uomo d’affari per poter aiutare la sua famiglia. "Non sono venuto per gioco" dice nelche spalanca una finestra sul centro che all’interno del seminario vescovile diaccoglie gli adolescenti sopravvissuti al deserto e al Mediterraneo, “minori non accompagnati” secondo la classificazione che ne fanno le norme sull’immigrazione. Quel sogno è un frammento del’A sud di nessun nord, la nazionalità è un evento puramente casuale’, diretto dal regista apuano Fabrizio Ferrante, scritto a due mani da Maurizio Bonugli e Selenia Erye, e proiettato in anteprima nazionale all’interno del festival ’La Cappucciniana’.