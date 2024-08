Cristiano Ronaldo e il maxi accordo di separazione con Georgina Rodriguez dal vitalizio alla villa | le cifre da capogiro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024)e l’dicone la sua compagnaavrebbero firmato undidopo la nascita della loro prima figlia, Alana Martina. A rivelarlo è l’emittente portoghese TV Guia secondo cui, in caso di, il calciatore lusitano dovrebbe garantiremodella un assegno da 100mila euro a vita. Non solo: sempre secondo queste indiscrezioni aspetterebbe anche “”, ovvero la splendida dimora di 4mila metri quadrati che il fuoriclasse portoghese ha acquistato nel 2010 per 5 milioni di euro.