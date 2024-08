Condannata la dattilografa del campo nazista a 99 anni | Sapeva dello sterminio in atto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Irmgard Furchner, ex segretaria deldidi Stutthof, in Polonia, alla veneranda età di 99è statadalla Corte di giustizia federale tedesca con l’accusa di essere complice dell’eccidio di circa 10.000 persone uccise nel lager. Questo potrebbe essere stato l’ultimo provvedimento giudiziario per crimini nazisti. Chi era Irmgard Furchner,deldi concentramentoIn realtà la donna era già stataduefa, dopo una lunga fuga e la cattura nel 2021, ma aveva deciso di fare ricorso contro la sentenza del tribunale di Itzehoe, nello Schleswing-Holstein. La Corte di giustizia federale tedesca ha però respinto l’appello presentato dai legali della donna e ha confermato la condanna a duedi reclusione con la condizionale.