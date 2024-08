Caduta tegole dal tetto condominiale chi risarcisce il danno?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A seguito del maltempo che caratterizza alcune zone dell’Italia con eventi atmosferici anche di forte entità può capitare che alcunedelsi stacchino. Nel caso si verifichino danni a terzi, a cose o persone, ci si chiede a chi spetti il risarcimento. La questione della responsabilità per i danni che si verificano è complessa e coinvolge diverse figure giuridiche. È colpa del condominio? Ebbene sì. Come sostenuto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a pagare i danni sarà il condominio, rappresentato dall’amministratore, a meno che nella fattispecie non si ravvisi il caso fortuito. Il condominio risponde per i danni causati dalOrmai non è più così insolito che a causa delle violente intemperie si stacchino delle parti dei tetti condominiali, anche di quelle che non presentavano segni di cedimento.