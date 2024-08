Biasin | Oggi giornata decisiva per Palacios Chiesa possibile solo in un caso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ci sarà l’incontro tra i rappresentanti del Talleres e l’Inter per Tomas, il cui futuro potrebbe essere immediatamente nerazzurro, a differenza di quello di un Federiconon sul taccuino dei nerazzurri per quest’estate. Questo il pensiero di Fabrizioin merito. LA SITUAZIONE – Il calciomercato dell’Inter ruoterebbe, nelle menti di qualche tifoso sognatore, attorno a Tomase Federico. La realtà è un’altra: il difensore argentino potrebbe arrivare ai nerazzurri per circa 6,5-7 milioni di euro, con ladiche può esserein quanto si svolgerà in sede l’incontro tra i rappresentanti del Talleres e la dirigenza dell’Inter; per quanto riguarda, invece, non c’è al momento la possibilità che i nerazzurri virino su di lui in questa finestra di mercato.