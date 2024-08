Bari consiglio comunale | debutto complicato Stamattina la prima seduta

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladelè quella degli adempimenti non solo formali ha chiesto ma anche sostanziali come l’elezione del presidente dell’assemblea. Nella, stamani a, l’elezione non c’è stata. Inoltre il movimento 5 stelle, che pure ha un assessore in giunta, ha annunciato l’appoggio esterno. Dal canto suo il Pd non è soddisfatto appieno. Inizioper il mandato consiliare dicon il sindaco Vito Leccese che ha chiesto ed ottenuto a maggioranza l’aggiornamento della. La composizione dell’articolata coalizione è difficile e, come emerso, il percorso non è concluso. L'articolo la proviene da Noi Notizie..