Attori e pupazzi sul palco con la rassegna ’Favole e stelle’

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Domani alle 21,15, in Piazza del Popolo a Fermo quinto appuntamento con, la stagione estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa per il ventitreesimo anno consecutivo dal Comune di Fermo, con la direzione artistica di Marco Renzi. In scena la compagnia ’c’e’ un asino che vola’ di Varese, con uno spettacolo a tecnica mista, dal titolo accattivante: ’la fiaba di re orcone e della magica pozione’, scritto da Tinin Mantegazza. Interazione, partecipazione, divertimento, qualità degli spettacoli, professionalità degli, sono questi gli ingredienti che ogni volta accendono Piazza del Popolo. Ingresso libero. Info: 335 5268147.