WTA Monterrey 2024 | Carlé avanti a sorpresa Osorio ok su Tomljanovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Comincia, per quel che riguarda il tabellone principale, il cammino del WTA 500 di, uno dei due ultimi eventi che vanno a precedere gli US Open, che si prenderanno tutto il palcoscenico tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Nel torneo messicano, dove è tradizione che si possano anche avere match che finiscono a orari italiani mattinieri (è il caso di quello di Elisabetta Cocciaretto, per dirne una), il colpo principale lo mette a segno l’argentina Maria Lourdes, che rimonta in modo spettacolare la russa Veronika Kudermetova in tre set. Nondimeno, altra storia perlomeno particolare da segnalare: l’ucraina Kateryna Volodko, che abbiamo imparato negli anni passati a conoscere come Bondarenko (assieme alla sorella Alona), si deve fermare con la lucky loser israeliana Lina Glushko, sorella della più nota Julia che entrò in passato nelle prime 80.