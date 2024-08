Tommy Robinson e la resistenza farlocca del British national party

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 agosto 2024) Le proteste anti-migranti nel Regno Unito continuano e il primo ministro Keir Starmer tenta di far rientrare l’emergenza annunciando, proprio in questi giorni, nuove e più severe misure contro gli animatori delle rivolte che stanno infiammando il Paese. L’approccio law e order del premier, qui al suo primo vero banco di prova dall’inizio del governo, ha scatenato le reazioni scomposte di un’intera rete che adesso grida alla repressione e alla svolta autoritaria. Un insieme di personaggi che con la scusa di propugnare un libertarismo spicciolo sta conducendo un’operazione eversiva sistematica fatta di provocazioni, diffusione di fake news (ricordiamo che i disordini sono partiti in risposta alla notizia di un presunto attacco islamista, successivamente smentita) e massicce campagne online contro istituzioni e testate giornalistiche.