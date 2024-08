Sonic X Shadow Generations – Nuovo trailer per i Doom Power

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) Oggi, Sega ha mostrato undi, iltitolo dedicato al porcospino blu più famoso al mondo, che farà il suo ritorno il 25 ottobre per tutte le console. Qui possiamo vedere i nuovi poteri di, alcuni più classici comeSpears,Blast oWings, mentre altri completamente nuovi e innovativi per la serie come ilMorph e ilSurf. Poteri nuovi fatti con lo scopo di superare sezioni altrimenti impossibili, capaci di rendere l’esperienza più variegata rispetto a quello a cui siamo abituati, ma capaci di mantenere l’iconica struttura della serie basata su velocità e precisione intatta. L'articoloper iproviene da NerdPool.