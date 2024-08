Siracusa terribile incidente allo svincolo autostradale | morto il centauro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Il motociclista coinvolto nel tragicoavvenuto ieri mattina sulla strada 124, nei pressi degli svincoli autostradali, è deceduto in ospedale. Fin dal primo momento, le sue condizioni erano apparse gravissime a causa della collisione. La vittima, Alessio Calleri, stava guidando una moto al momento dello scontro con un’automobile. Verifiche in corso sulla dinamica dell’. Nel frattempo sui social si moltiplicano i messaggi i cordoglio di amici e parenti, increduli per la vicenda. L'articoloilproviene da Dayitalianews.