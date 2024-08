Sinner | Ora posso buttarmi alle spalle un periodo davvero molto difficile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024) Janniktrovato positivo all’anti doping dopo un controllo effettuato alla fine del torneo di Indian Wells. Il numero uno del ranking però non ha nessuna colpa. L’Itia ha riconosciuto la sua innocenza, a causa della riconosciuta responsabilità oggettiva perderà i punti vinti durante il torneo e il relativo montepremi.ha collaborato fin dal primo momento, spiegando minuziosamente come è entrato in contatto con la sostanza vietata. Si tratta di un metabolita assunto inconsapevolmente tramite uno spray, o forse una pomata. Nelle sue urine era stata trovata in quantità infinitesimale, inferiore a un miliardesimo di grammo. Oggi si chiude quindi una vicenda spiacevole rimasta nell’ombra per più di un mese.