Sci alpino | ispezione Fis in Alta Badia in vista delle gare di dicembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Nella giornata di lunedì 19 agosto, il comitato organizzatoredi sciinha incontrato i vertici della Fis per discutere i dettagli in merito al doppio appuntamento del 22-232024. Sulla pista Gran Risa, che è stata brevemente ispezionata con esiti positivi, andranno infatti in scena il consueto gigante maschile la domenica e poi uno slalom speciale il lunedì. Si sono dunque recati a La Villa il direttore di gara Markus Waldner, il direttorediscipline tecniche Janez Hladnik e il referente FISI Massimo Rinaldi per incontrare il consiglio direttivo della Coppa del Mondo dell’, con a capo il presidente Andy Varallo ed i responsabili tecnici. SciFis inindiSportFace.