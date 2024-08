Rammarico sì ma salvo il coraggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) "Non mi piace dire che c’è malumore, ma sicuramente c’è. Potevamo fare meglio tante cose, già nel primo tempo abbiamo rubato 4-5 palle al Mantova ma siamo stati un po’ troppo imprecisi nella finalizzazione. Il risultato non deve però sporcare quanto fatto, perché non era facile giocare contro un Mantova abituato a gestire bene la palla. Non potevamo tenere certi ritmi per 90 minuti, ma mi è piaciuto ilper provare a vincere la partita. Peccato per l’ultimo minuto: se Meroni avesse rinviato la palla". L’analisi di mister Viali è – tutto sommato – piuttosto lucida anche se lo sforzo di vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’ non dovrà annebbiare le valutazioni che andranno fatte anche in sede di mercato.