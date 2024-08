’Ragazzi biancorossi’ Questa è la loro settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) È scattata ieri pomeriggio, a Castelferretti, la storica ‘Festa dei ragazziche quest’anno ha raggiunto la 34esima edizione e durerà per unapiena. La kermesse, prettamente sportiva ma capace di rafforzare il senso di comunità della frazione falconarese, è organizzata dalla Castelfrettese del presidente Augusto Bonacci e proporrà tornei di calcio (allo stadio Fioretti) ma anche intrattenimenti, stand per lo street food (in tutte le serate) e momenti conviviali per tutte le età. Ieri l’inaugurazione con il torneo di calcio per bambine e bambini nati dal 2012 al 2019, nell’ambito del terzo memorial Norberto Pesarini. Oggi, invece, il torneo interesserà i nati dal 2008 al 2011 per il secondo memorial Dino Centurelli. Domani, invece, alle 18.30 spazio al ‘ricordo di Mario’ con una rimpatriata tra gli ex giocatori della Castelfrettese.