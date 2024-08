Programmare l’azione educativa Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 20 agosto 2024) Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Il Collegio dei Docenti di un istituto superiore è stato convocato per i giorni 2 e 3 settembre 2024. Il secondo incontro sarà dedicato alla responsabilità primaria dell’organo collegiale: la “Programmazione del”. I lavori saranno orientati da una citazione di Albert Einstein: “La conoscenza è cosa morta, la scuola serve per vivere” e dall’assunto “L’informazione nasce dal problema”. I docenti, singolarmente o in gruppo, esporranno le loro elaborazioni, la cui sintesi sarà oggetto di delibera. L'articolo