Non so dirti se Alba Parietti le parole per Alain Delon

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo il grande successo alla Versiliana, Massimo Boldi ha avuto una festa in suo onore a casa dì Arturo Artom a Forte dei Marmi con cento invitati tra cui Massimo Gelati di Fonteviva, Alex Pacifico, Michael Rothling della Monopoly Luxury Line, Matteo Stefanini di TEDx. E ancora Marco Nero Rotelli e Antonio Lionetti, Alessandra Repini Artom, Maria Teresa Branca, Wiolanda Silva di Chantecler, Alessandra De Marco. Infine gli americani Irena e Gavin Bridgeforth che la sera prima hanno organizzato una cena a Pietrasanta con all' entrata ragazze travestite da limoni e l' esibizione di Andrea Bocelli. Crisi superata? Non solo Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano hanno ripreso a seguirsi su Instagram, ma l' imprenditore siciliano è andato a trovare la showgirl all'isola dirella dove lei passa gran parte del tempo con i figli.