Napoli cessione imminente per il giocatore | approdo possibile in Liga

(Di martedì 20 agosto 2024) Il calciomercato delcontinua ad essere acceso e movimentato, con ladel calciatore molto seguito inIlè ancora in fase di costruzione e la sconfitta nella prima giornata di campionato contro il Verona ha messo in luce le difficoltà di una squadra in fase di transizione. Antonio Conte ha chiarito che il club partenopeo ha bisogno di tempo per risalire ai vertici del calcio italiano e tornare competitivo per le prime posizioni. La situazione non è facilitata dal mercato, che si sta rivelando un nemico per ilin questa stagione: ladi Victor Osimhen, bloccata fino a questo momento, ha limitato le possibilità di intervenire con forza sul mercato estivo. Con poche opzioni a disposizione, ilsi trova costretto a fare i conti con una rosa che, al momento, non sembra all’altezza delle ambizioni del club.