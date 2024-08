Meeting di Rimini al via | i numeri della 45^ edizione Il messaggio di Mattarella | Da voi un contributo di cultura dialogo e umanità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Parte oggi la 45madeldi, che si concludera’ domenica 25 agosto. Il programma prevede 140 convegni con circa 450 relatori italiani e internazionali. Il, con i suoi 23 padiglioni, coprira’ circa 120.000 metri quadrati di superficieFiera di. Saranno 16 le mostre allestite, mentre ammonta a 60 il numero dei curatori. Gli spettacoli in programma sono 18, distribuiti in tre location esterne – tra cui il prestigioso Teatro Galli – e due interne, con la partecipazione complessiva di 80 artisti. Il Villaggio Ragazzi, con i suoi 3.700 metri quadri, ospitera’ un fitto programma di mostre, incontri, spettacoli e laboratori, per un totale di oltre 200 eventi. Lo spazio dedicato allo sport e’ piu’ che raddoppiato rispetto al 2023, superando i 15.000 metri quadri, in collaborazione con il Centro sportivo italiano e Derthona Basket.