Ludovica Valli e il dramma in ospedale | Mi mancherà terribilmente cosa sta succedendo?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 agosto 2024)e ilin: "Mi",sta? Ti sei mai chiestosi prova ad aspettare un bambino mentre il mondo intero ti segue sui social?, volto noto alle cronache rosa per il suo passaggio in programmi TV come "Uomini e Donne", sta attraversando questi attimi colmi di attesa e sta condividendo tutto con i suoi follower., influencer e personaggio amato della TV, è alle prese con l'emozionante attesa del suo terzo bambino. Non è nuova a far partecipe il suo pubblico di momenti salienti della sua vita e la gravidanza non fa eccezione. Grazie ai social,tiene aggiornati i suoi seguaci sui passi che la avvicinano al lieto evento. Di recente, l'influencer ha postato qualche storia su Instagram diretta dall'