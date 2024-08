L’Asst piange la scomparsa di Lorena Ferrari | Per anni è stata la nostra colonna portante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) "Èladellaazienda, ci rimane il ricordo di una persona straordinaria". L’azienda ospedaliera è in lutto per la prematura, pochi giorni fa, della dottoressa, direttore della struttura complessa Gestione, sviluppo e formazione risorse umane.lascia il marito e un figlio. Era entrata nelMelegnano Martesana, la sua "seconda famiglia", in giovanissima età, diventando, nel tempo, "figura di riferimento imprescindibile per colleghi e collaboratori". Ieri èpubblicata una nota di cordoglio della direzione strategica del, in ricordo della collega e amica