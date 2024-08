L’archivio di Orwell in pericolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)personale di George(1903-1950) offre una visione inestimabile di uno degli scrittori britannici più influenti del XX secolo. Ora il tesoro costituito dalla sua corrispondenza e dai suoi contratti accumulato dall’editore Victor Gollancz, potrebbe essere disperso in quello che è stato descritto come un atto di "vandalismo culturale" dal settimanale londinese The Observer. La corrispondenza cruciale che coinvolgeva l’autore di La fattoria degli animali e 1984 e il giornalista Gerald Gould dell’Observer è stata messa in vendita. Richard Blair, 80 anni – il cui padre Eric Blair scrisse con lo pseudonimo di George– è costernato dal: "È terribilmente triste. Una volta che il materiale Gollancz sarà acquistato da collezionisti privati, potrebbe scomparire nell’etere per sempre", ha detto a The Observer.