Insieme da 14 anni la nostra è una vera unione Siamo ancora gelosi l’uno dell’altra

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 20 agosto 2024) Una dolce storia d’amore: la storia d’amore senza tempo di Ernst Knam e Alessandra Mion Ernst Knam e Alessandra Mion stannoda quattordici, eppure il loro amore èfresco ed emozionante come il giorno in cui si sono incontrati per la prima volta. La coppia ricorda con affetto quel momento cruciale del 14 giugno 2009, un anno prima di convolare a nozze. L’incontro fatale “Tutto è iniziato quando la mia migliore amica, che lavorava al ristorante con suo marito, mi ha parlato di Ernst”, racconta Alessandra. “Hanno deciso di presentarci e da lì è cambiato tutto”. Amore a prima vista Alessandra sapeva che Ernst sarebbe stato lì, ma per Ernst la sua presenza è stata una piacevole sorpresa. “Non sapevo che ci sarebbe stata, ma sono così felice che ci fosse”, ricorda con un sorriso.