Inseguimento in piazza Arrestato spacciatore

(Di martedì 20 agosto 2024) Uno, legato ad un gruppo di nordafricani che frequentano la spiaggia libera diAndrea Costa e la zona dei Giardini al Mare, è statodalla Polizia locale al termine di unin piena notte fra venerdì e sabato scorsi. Si tratta di un 22enne originario del Marocco. Quando venerdì notte un equipaggio della Polizia locale ha sottoposto a dei controlli un gruppo di giovani già segnalati nella spiaggia libera antistanteCosta, alla vista delle uniformi il marocchino si è dato alla fuga in direzione della battigia. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e ad immobilizzarlo, ma non è stato unfacile, perchè il 22enne ha opposto una forte resistenza, causando lesioni ad uno degli agenti, giudicate guaribili in 7 giorni.