Grande Fratello il primo vippone conferma la sua presenza | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 20 agosto 2024) News tv. A meno di un mese dall’inizio della nuova edizione del “”, Alfonso Signorini e le pagine ufficiali del programma non hanno ancora svelato l’identità dei nuovi concorrenti. Tuttavia, Riccardo Signoretti, attraverso Nuovo Tv, ha rivelato il nome del” di quest’anno. Il personaggio, già citato in diverse ipotetiche liste di nuovi partecipanti, come quella di Dagospia, sembra ormai quasi certo che a settembre entrerà nella casa più famosa d’Italia, pronto a varcare la leggendaria porta rossa. Leggi anche: “Partiremo forte”.