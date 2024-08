Giornata del Turismo | DMO Borghi Etruschi lancia un concorso per i migliori racconti di viaggio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024) In occasione dellaMondiale delche si celebrerà il 27 settembre, la Destination Management Organization (DMO)ha deciso dire unletterario unico nel suo genere. L’iniziativa invita i viaggiatori di tutto il mondo a condividere le proprie esperienze più memorabili attraversodi, che verranno raccolti e presentati al pubblico. Partecipazione e dettagli delChiunque desideri partecipare è invitato a inviare il proprio racconto alla redazione della DMOtramite l’indirizzo email stampa@.it. Isaranno selezionati e diffusi al pubblico, con l’obiettivo di ispirare altri viaggiatori e promuovere ilcome strumento di crescita culturale e sostenibile. Il racconto dovrà essere compreso in non più di 10.000 parole.