G7 salute costretti a spostare la Notte Bianca

(Di martedì 20 agosto 2024) Il G7cancella la ‘’: l’evento ottobrino spostato all’inizio della prossima primavera dall’amministrazione comunale. Troppo grande l’impegno per organizzare l’evento con i grandi del mondo del settore sanitario. Impossibile coniugare il G7 con la festa autunnale della ‘’ che sarebbe dovuta andare in scena proprio lo stesso fine settimana. I grandi esperti diaffronteranno il delicato tema nella tre giorni di lavori che va dal 9 all’11 ottobre prossimi, da mercoledì a venerdì, e la festa di Ancona era in cartellone tra sabato e domenica 12 e 13 ottobre. A comunicare lo slittamento, per ora, della ‘’ è stato proprio il sindaco: "L’organizzazione del G7 alla Mole sta richiedendo un impegno incredibile e sforzi immani per far sì che tutto sia pronto e a posto per quelle date spiega Daniele Silvetti .