Dragonite è il prossimo Pokémon dei Raid Teracristal!

(Di martedì 20 agosto 2024) È in arrivo un altro round die comparse massicce speciali! Dalle 00:00 (UTC) di venerdì 23 agosto alle 23:59 (UTC) di domenica 1 settembre 2024,di teratipo Normale con l’Emblema della Forza Assoluta farà la sua comparsa neida 7? e Larvitar, Bagon, Beldum, Goomy e Sliggoo di Hisui appariranno nelle comparse massicce in varie località. Nel corso di questo evento, sarà possibile incontrarecon l’Emblema della Forza Assoluta neioriginati da cristalli neri. Ilche comparirà nel corso di questo evento è di teratipo Normale. Questospeciale può essere catturato solo una volta per ogni partita salvata. Se l’avevi già catturato in un eventopassato, non puoi catturarlo di nuovo.