Diossina la bonifica sull’autostrada Tremila camion di terra da smaltire

(Di martedì 20 agosto 2024) Poco meno di 80mila tonnellate di terreno da rimuovere, per un totale preventivato di 2.886 carichi diche si sposteranno non appena riempiti in direzione delle discariche autorizzate. Sono solo alcuni dei numeri presentati durante il confronto con la Commissione territorio del Consiglio comunale di Cesano Maderno da parte dei tecnici delle imprese che lavoreranno per ladei terreni interessati dal passaggio della tratta B2 di Pedemontana. Si tratta di interventi di notevole rilevanza e ai quali si guarda con grande attenzione e non celata preoccupazione, perché riguardano le aree tristemente note per il disastro dell’Icmesa del 1976. A quasi mezzo secolo di distanza dagli interventi diche furono effettuati negli anni immediatamente successivi all’incidente che causò l’enorme dispersione di, si torna a “mettere mano“ su quegli stessi terreni.