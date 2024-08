Conte non deve incidere solo in campo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Antonioin conferenza stampa post Verona-Napoli è apparso dimesso. Ha chiesto scusa per la prestazione vergognosa assumendosi in primis le responsabilità. 24 ore prima, nella conferenza prepartita, era di nuovo tornato sui problemi della rosa, non tutti dipendenti dal mercato. Insomma, problemi di mentalità. Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul tecnico salentino. Secondo il principale quotidiano nazionale, Antoniodovrànonsul, obiettivo far riemergere il Napoli Così il Corriere della Sera sul tecnico salentino: “Il punto di (ri)partenza dopo il naufragio del Bentegodi è intanto un’accelerata sul mercato, ma anche la convinzione didi far riemergere il Napoli dalle sabbie mobili della depressione. Ha abbracciato una causa che ai più sembrava persa in partenza ma sa che non può danzare dasotto la pioggia.