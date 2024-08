Con il figlio dell’ex?! La foto incrimina la super vip | 25 anni di differenza…

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 20 agosto 2024) Antonella Mosetti ha trascorso l’estate tra le bellezze della Sardegna, godendosi soggiorni in hotel di lusso e partecipando a eventi esclusivi. Durante questa vacanza, la showgirl ha avuto l’opportunità di passare del tempo, forse solo qualche giorno, con Niccolò Bettarini,di Stefano Bettarini, suo ex compagno. È stata proprio Antonella a rendere noto il loro incontro, condividendo un momento sui suoi profili social. Attraverso le Instagram Stories, Antonella ha pubblicato unache la ritrae in compagnia di Niccolò. I due sono in piscina, posando per un selfie. Nella, è lei a tenere lo smartphone mentre lui è alle sue spalle. Non ci sono gesti affettuosi evidenti e l’ex volto di “Non è la Rai” ha accompagnato l’immagine con una semplice didascalia: “Summer 2024”.