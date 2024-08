Ciclista investito lungo la Nettunense è grave | la donna alla guida dell’auto ha immediatamente chiamato i soccorsi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Scontro tra auto e bicicletta Unincidente si è verificato la sera del 17 agosto nel comune di Nettuno,la stradaal km 29 in direzione Anzio. Unadi una Ford Ka haun cittadino indiano che stava percorrendo la strada in sellasua bicicletta. L’impatto è avvenuto intorno alle 20:30 e, a causa della scarsa visibilità, la conducente non si sarebbe accorta del, che procedeva sul ciglio della strada. Le condizioni delL’urto è stato violentissimo, e ilè stato sbalzato sull’asfalto, riportando gravi ferite tra cui diverse fratture e un trauma cranico. L’uomo, che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, è statosoccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Attualmente, le sue condizioni sono gravi ma stabili, e si trova sotto osservazione medica.