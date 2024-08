Chi vota di più tra i parlamentari? I forlivesi tra i più presenti in aula

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) In agosto, con la chiusura dei lavori, è tempo di classifiche sulle presenze indi deputati e senatori della Repubblica. Il nostro territorio può contare sull’attività di tre onorevoli, tutti eletti in seno alla maggioranza di Governo nei tre partiti maggiori che la compongono. Dall’inizio della 19esima legislatura, quindi dal 13 ottobre del 2022, sono state effettuate alla Camera dei Deputati 8.777zioni, ed è su questo dato e sulla partecipazione a missioni per conto delle istituzioni che viene calcolato la percentuale di presenza di ogni singolo parlamentare. A guidare la classifica dei nostri rappresentanti è Alice Buonguerrieri, presidente di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena, che hato 8.231 volte, pari al 93,78% di presenze in