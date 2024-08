Bucciantini | Thuram il migliore dell’Inter Per lui sempre aprile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Il riferimento al derby Scudetto e al 22è chiaro: Marcoparla in questo modo su Sky Sport di Marcuse del suo ritorno all’Inter. IL– Marcofa un riferimento più che chiaro allo Scudetto dello scorso anno parlando di Marcus: «Nella prima partita lui ha fatto la prima punta, ha fatto quel lavoro perché stava meglio. Anche lui ha giocato gli Europei e non ha fatto bene. Questo ti testimonia la sua forza mentale, la passione vera. Finisce male gli Europei dove poteva essere protagonista eppure sta reagendo. Non vede l’ora di tornare in campo, è quello di tutti quei ragazzi lì ha ritrovato meglio la sua Inter. Sembravaper: quel giocatore dà tanto alla squadra, fa fare passaggi giusti, facili, mette a suo agio Lautaro Martinez, è una specie di regista che ti permette di fare calcio».