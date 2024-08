ATP Winston-Salem 2024 | Lorenzo Sonego carbura nel primo set poi dilaga su Stricker e va agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Terzo turno raggiunto peral torneo ATP 250 diper. Il torinese non si fa troppi problemi nel battere per 6-4 6-1 lo svizzero Dominic. Un giocatore, l’attuale numero 182 del mondo, che pareva in rampa di lancio verso ottimi successi, e che invece ultimamente ha avuto problemi e cali di rendimento. Ilset inizia sotto premesse abbastanza pieni di lotta, conche deve subito cancellare due palle break nel terzo game, la seconda in stile con il dritto. Dopo queste autentiche scherme iniziali, il confronto sembra prendere una piega con i crismi della difficoltà estrema sul fronte del togliersi il servizio. Improvvisamente, però, arriva un game negativo per, che perde la battuta e il parziale a 15.