Aizza il pitbull contro i carabinieri nei guai

(Di martedì 20 agosto 2024) Ha litigato con il vicino di casa e poi, quando sono intervenuti i, li ha minacciati di mortendo loroil suo. M.B., 45 anni, residente a Mortara, è stato denunciato a piede libero daidella stazione di Robbio per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato nella centralissima via Cavour a Mortara. Per ragioni che sono ancora in fase di accertamento da parte dei militari della Compagnia di Vigevano l’uomo aveva avuto un alterco con un vicino di casa e, nella circostanza, aveva sferrato un pugno alla porta d’ingresso dell’abitazione. Un’azione che ha avuto una conseguenza di riflesso: il colpo alla porta ha colpito il figlio del vicino, minorenne che ha avuto bisogno di essere soccorso.