Acqua del rubinetto ecco i falsi miti da sfatare

(Di martedì 20 agosto 2024) Sicura, economica e sostenibile. L’del, potabile, è spesso ingiustamente sottovalutata o criticata, invece presenta vari aspetti positivi. Le risorse idriche dell'acquedotto provengono prevalentemente da falde sotterranee, naturalmente protette. In ogni caso, prima di essere distribuite, sono sottoposte a controlli severi e, se necessario, a processi di purificazione che le rendono sicure. Vantaggi L’delcontrasta l’inquinamento da plastica e riduce l'impatto ambientale legato alla produzione e trasporto delle bottiglie. Un suo metro cubo costa più di 100 volte in meno dell’in bottiglia. Eppure circolano false credenze e pregiudizi, nonostante siano stati smentiti di recente dal primo rapporto del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) dell'Istituto Superiore di Sanità.