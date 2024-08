Video struggente il fidanzato è nelle mani di Hamas dal 7 ottobre ma lei brinda lo stesso alla festa dell’amore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024)di Tu Be-av (ossia giornata di celebrazione). Giornata amara in Israele, segnata dall’acuta nostalgia di chi non c’è più o è ancoradi, vivo o morto, chissa. Come nel caso della giovane Ziv chevigilia della popolare festività non ha rinunciato a sperare. Ha prenotato un tavolo per due sul lungomare di Tel Aviv. Unstraziante pubblicato sul sito dell’Ansa. e rilanciato su X. Si vedono scorrere le immagini di una bottiglia di vino, la pasta, due piatti, due bicchieri per festeggiare. Ma di fronte a lei sull’altra sedia non c’è persona alcuna. C’è solo una foto: quella di Eliya Cohen, 27 anni, rapito al festival Nova il 7e ancoradinei tunnel di Gaza.