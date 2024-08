Venere degli stracci è scontro sul trasloco nella chiesa di San Severo al Pendino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLalascia piazza Municipio per trasferirsidi Sanal, ma neltrascina con sé altre polemiche. Stavolta la questione non è estetica, relativa ai costi o alla sicurezza dell’opera di Michelangelo Pistoletto. Si tratta invece di un busillis di stampo giuridico, sul crinale delle norme civili ed ecclesiastiche. Senza tralasciare, peraltro, le immancabili valutazioni di opportunità. “Secondo noi del Comitato Portosalvo le chiese di Napoli per ragioni storiche, artistiche e religiose, non possono essere trasformate in deposito per nessuna ragione”. A dirlo è il presidente Antonio Pariante, da anni impegnatotutela del patrimonio storico e monumentale delle chiese napoletane. “E nello specifico – aggiunge – Sanal, seppure di proprietà comunale, è ancora consacrata”.