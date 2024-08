Tutto d' un tratto TikTok si è scoperto castigato a tutto demure

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Cosa si intende per(che in italiano tradurremmo come)? Certamente lo erano i cardigan e le gonne al ginocchio della buonanima di mia nonna. E castigate dovevano essere senz'altro le donne di buona famiglia in epoca vittoriana. Infatti ci si aspettava da loro che fossero riservate, timide e piene di pudore. Fino a poco tempo fa, “” era un termine tipico dei polpettoni storici, che non si sentiva tutti i giorni. E invece adesso lo si sente anche su, nascita di un nuovo tormentone estetico-esistenziale Quella per lo stile “” è la nuova passione che ha colpito la piattaforma, innanzigrazie a Jools Lebron. All'inizio di questo mese, infatti, la celebre influencer ha postato un video in cui mostrava il suo make-up sobrio e pronunciava le parole: “Avete visto come vado al lavoro? Sono castigatissima”.