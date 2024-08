Troppo alcol in strada a 13 anni Ragazzina finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pisa, 19 agosto 2024 – Per prima è stata soccorsa da una giovane che ha capito il pericolo e l’ha fatta salire su un autobus per poi farla scendere in piazza. Proprio là, infatti, si trovavano le guardie zoofile Nogra, sezione di Pisa, in servizio per la notte di Ferragosto dalle 19.30 alle 3.30. Ladi 13aveva un tasso dievidentemente elevato. La pattuglia, che si trovava in piazza delle Baleari a Marina, ha allertato il 118 che ha inviato un’ambulanza. I sanitari hanno quindi portato per precauzione la giovanissima in, rassicurata anche dai familiari. Nella stessa notte, le guardie hanno sorvegliato le spiagge libere C106 e C110, “dove erano stati accesi quindici falò – spiega il coordinatore Michele Mennucci – a ridosso delle dune protette.