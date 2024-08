Travolto in bici da un autobus il dolore della comunità per la morte di Alessio Cerullo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Vicopisano (Pisa), 19 agosto 2024 – È, 37 anni, di Bientina, la vittima del tragico incidente avvenuto a Cucigliana, frazione di Vicopisano. Il ciclista stava percorrendo via Orsini quando è statoda undi linea di Autolinee Toscane. Per lui non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto sul colpo. (C)enricomattiadelpunta Sotto choc l’autista del bus e i testimoni che hanno assistito alla scena. In base alle prime informazioni sembra chesi trovasse in compagnia di altri ciclisti quando è avvenuto l’incidente. Loro sarebbero riusciti ad evitare l’impatto con il mezzo. Subito dopo lo schianto sono stati chiamati i soccorritori del 118 ma tutti i tentativi di salvare il 37enne si sono rivelati vani. (C)enricomattiadelpunta Lacletta era la grande passione di