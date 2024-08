Traffico Roma del 19-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni la riapertura prevista per il prossimo 2 settembre proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni trasporto pubblico fino al 25 agosto chiusa la linea della metropolitana per lavori di rinnovo integrale dei Binari tra termini e Battistini nelle due direzioni dove è attivo un servizio bus sostitutivo servizio regolare nel tratto termini Anagnina interrotto per lavori fino a fine agosto il servizio della linea fl4 tra Ciampino Albano Frascati e Velletri tratte coperte da bus sostitutivi Infine per interventi di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al prossimo 25 agosto Icon delle linee tram 358 ...