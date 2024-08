Omicidio Sharon Verzeni interrogati sorella fratello e cognato della ragazza uccisa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 19 agosto 2024) I carabinieri di Bergamo hanno ascoltato in caserma questo pomeriggio la, ile ildi, la donna di 33 annia coltellate per strada esattamente tre settimane fa, nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, mentre passeggiava in via Castegnate a Terno d'Isola. I tre familiari sono giunti al comando provinciale di via delle Valli intorno alle 14.30, senza avvocato, per essere ascoltati come persone informate sui fatti. L’audizione di Christopher e Melody, ile ladi, oltre che quella del marito di Melody, è durata circa 6 ore. I parenti avrebbero fornito parecchie informazioni sulla vita. Dettagli che riguarderebbero anche il rapporto con il fidanzato, Sergio Ruocco, che nei giorni scorsi era stato ascoltato per cinque ore, insieme al padre, Mario.