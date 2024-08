Napoli | furto all’edificio 1D del Policlinico disagio per i pazienti oncologici

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024). Ignoti avrebbero asportato farmaci d1D del Policlinino della Federico II, dove sono in cura. Secondo il racconto di alcuniignoti si sarebbero introdotti nella farmacia dell’edificio 1D del, portando via i farmaci. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi del caso al fine di verificare quali farmaci i malviventi abbiano asportato. Il triste episodio ha comportato notevoli disagi per iin attesa della terapia. Tra i tanti gli allungamenti delle attese e spostamenti degli appuntamenti. Il personale sanitario ha avvertito iche le terapie avrebbero potuto comportare ritardi fino al pomeriggio inoltrato. Alcune di esse traslate al giorno successivo.