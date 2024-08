M O Blinken | proposta Usasì Netanyahu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 agosto 2024) 19.50 Il Segretario di Stato americano,Antony, ha detto che il primo ministro israeliano, Benjamin, gli ha assicurato il sostegno per unadegli Stati Uniti per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza. "In un incontro molto costruttivo con il primo ministrooggi, mi ha confermato che Israele accetta laponte.Lui la sostiene. Ora spetta a Hamas fare lo stesso", ha dettoai giornalisti,aggiungendo che premerà su Hamas perché accetti la tregua. Dopo Israele ed Egitto andrà in Qatar.