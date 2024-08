Incidente mortale Gizzi la verità dalle telecamere e dall’autopsia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa)- È un paese incredulo e a lutto, la cittadina di Colliano, nell’Alta Valle del Sele, sconvolta e sotto shock per la morte di Mario, l’operaio 34enne, deceduto dopo essersi schiantato con la sua moto sull’asfalto lungo la strada che collega Contursi Terme a Campagna. L’è avvenuto sabato notte, a Contursi Terme., era alla guida della sua moto insieme ad un gruppo di amici e si stavano dirigendo verso Campagna quando, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della moto e si è schiantato al suolo. Le gravi ferite riportate, sono stati letali perche è deceduto dopo pochi minuti. A soccorrerlo gli amici che hanno allertato i sanitari del 118. Sul posto anche gli inquirenti per tutti i rilievi del caso.