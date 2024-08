Il Napoli vuole inserire il centrocampista Chukwuemeka nell’affare Lukaku Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ci sono novità per la trattativa trae Chelsea per. Ilvorrebbeil, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni. Lo riporta Tuttomercatoweb: “C’è una novitàche porterebbe Romelualla corte di Antonio Conte. Perché ilavrebbe intenzione diCarneyclasse 2003, nazionale inglese. Ilcentrale è arrivato due anni fa dall’Aston Villa per circa 20 milioni di sterline – 23 milioni di euro – ma è uno dei tantissimi giocatori presenti nella rosa Blues che potrebbero vedere di buon occhio una sua cessione. Anche perché nella passata stagione ha giocato solamente una gara da titolare, la prima, collezionando poi solo spezzoni, neanche troppo corposi. Quindisarebbe una buona occasione per gli azzurri.