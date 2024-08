Dramma in aereo le servono una bevanda con schegge di plastica | danni agli organi interni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un viaggio che doveva essere di routine si è trasformato in un incubo per Shana Wall, attrice e modella di 51 anni, durante un volo di American Airlines diretto a Roma. Secondo quanto riportato nella denuncia, Wall ha ingerito inconsapevolmente unacontaminata dadi, che le hanno causato gravialla gola, all’esofago, alle corde vocali e al sistema digerente. L’incidente è avvenuto mentre Wall, che attualmente lavora anche come sommelier e collabora con la rivista Best Life, era in viaggio per motivi professionali. Ledipresenti nellaservita a bordo hanno provocato lesioni interne così gravi che l’attrice è stata costretta a letto, incapace di lavorare e bisognosa di cure mediche continue.