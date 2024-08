Deturpata l’immagine sacra Raid dei vandali in piena notte contro la Madonna della pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un gesto gratuito, stupido, intollerabile, che non ha sporcato solo una immaginema il sentimento popolare e religioso di una intera comunità. Già perché la scorsaqualcuno ha imbrattato con una vernice azzurra ladi via Alberti, affresco collocato in una edicola a pochi metri dalla Rocca. Una immagine cara agli umbertidesi da sempre, non tanto per il suo valore storico – artistico, ma affettivo e devozionale. Il dipinto, forse sostituto di un altro più antico, porta la firma dell’autore e la data: "Settimio Rometti idea e affresco; 1965 anno pericoloso per lanel mondo". Erano quelli anni difficili infatti, con il mondo diviso in due blocchi, le tensioni continueguerra fredda e, solo due anni prima, la gravissima crisi missili di Cuba.